Жуковчане посетили Ленинский городской округ

Участники проекта «Активное долголетие» из Жуковского побывали в Ленинском городском округе, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Их ждала насыщенная программа: посещение Национального конного парка «Русь» и знакомство с животными на ферме «Остров».

Гости с удовольствием прогулялись по живописным просторам парка, узнали о жизни лошадей и других обитателей фермы, а после насладились вкусным обедом в уютном кафе «Русская Сказка» на территории НКП «Русь».

В мероприятии приняли участие 45 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» отметил важность развития клубов «Активное долголетие». По его словам, они не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и помогают старшему поколению его вести.