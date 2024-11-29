Жостовская роспись Мытищ засияла яркими красками в московском ГУМе

В Новогодней ярмарке в московском ГУМе принимает участие и Жостовская фабрика. Расписные подносы, сказочные елочные шары, шелковые платки, зимняя коллекция аксессуаров и многое другое представлено в тематическом павильоне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основной мотив жостовской росписи — букет цветов, символизирующий природное изобилие и красоту. Именно он стал в этом году основной темой новогоднего оформления главного универсального магазина. Жостовские мастера изначально занимались изготовлением лакированных изделий, таких как табакерки и шкатулки. Однако со временем они переключились на производство расписных подносов. Первые такие изделия появились около 1825 года, когда местные умельцы начали украшать металлические подносы растительными орнаментами, используя масляные краски.



Ярмарка продлится до 12 января по адресу: ГУМ, Красная площадь, д. 3, 3-я линия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.