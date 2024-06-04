ЖКХ, благоустройство и сезонные работы в Красногорске обсудили на еженедельном совещании

Темы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и сезонных работ оказались в центре внимания еженедельного совещания, которое прошло под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Важная сфера, на которой в первоочередном порядке остановился губернатор, это плановые отключения горячей воды. В Красногорске в период с 20 мая по 28 августа отключение ГВС запланировано в 1322 многоквартирных домах. Базовые сроки отключения — 14 дней, а там, где для этого есть техническая возможность, ГВС будет отсутствовать 10 дней.

Учитывая регламентные сроки проведения работ, ставим принципиальную задачу: по каждому адресу восстанавливать подачу ресурсов строго в соответствии с заявленным графиком.

Обсудили обширную хозяйственную повестку в части строительства и модернизации объектов инфраструктуры, на качестве и сроках реализации которой Андрей Юрьевич сделал особый акцент. В нашем округе приступили к комплексному благоустройству пяти дворовых территорий. Проведем модернизацию четырех детских игровых площадок, построенных по программе Губернатора, еще по 26 адресам установим новые площадки и заменим игровые элементы.

Вместе с тем обустроили восемь «народных троп, и на основании пожеланий наших жителей дал поручение сформировать дополнительные адреса, где также необходимо создать комфортные условия для пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.