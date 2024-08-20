Жюри конкурса «МЫ Мытищи» выставило оценки молодежным проектам

«Мы Мытищи» — ежегодный конкурс главы городского округа Мытищи в рамках развития молодежных инициатив по реализации социально значимых проектов и программ, направленных на развитие городского округа Мытищи.

На заседании конкурсной комиссии ежегодного конкурса главы городского округа Мытищи «МЫ Мытищи» обсудили молодежные инициативы по реализации социально значимых проектов и программ, направленные на развитие округа.

На конкурс подали заявки 28 человек, из них только 19 прошли отбор. Соревнуются они по четырем номинациям: Волонтерство и благотворительность: две премии по 100 тыс. рублей; Патриотическое и духовно-нравственное восприятие: две премии по 100 тыс. рублей; Творчество и духовное наследие: две премии по 100 тыс. рублей; Прорыв года: две премии по 200 тыс. рублей.

Победителей конкурса «Мы Мытищи» огласят до 31 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.