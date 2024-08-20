Жюри конкурса «МЫ Мытищи» выставило оценки молодежным проектам
Фото - © пресс-служба городского округа Мытищи
Жюри конкурса «МЫ Мытищи» выставило оценки молодежным проектам, передает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
«Мы Мытищи» — ежегодный конкурс главы городского округа Мытищи в рамках развития молодежных инициатив по реализации социально значимых проектов и программ, направленных на развитие городского округа Мытищи.
На заседании конкурсной комиссии ежегодного конкурса главы городского округа Мытищи «МЫ Мытищи» обсудили молодежные инициативы по реализации социально значимых проектов и программ, направленные на развитие округа.
На конкурс подали заявки 28 человек, из них только 19 прошли отбор. Соревнуются они по четырем номинациям: Волонтерство и благотворительность: две премии по 100 тыс. рублей; Патриотическое и духовно-нравственное восприятие: две премии по 100 тыс. рублей; Творчество и духовное наследие: две премии по 100 тыс. рублей; Прорыв года: две премии по 200 тыс. рублей.
Победителей конкурса «Мы Мытищи» огласят до 31 августа.
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