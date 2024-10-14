Жизнь после смерти: что происходит с человеком после того, как он умирает

Американские биологи Питер Нобл и Алекс Пожитков утверждают, что, помимо жизни и смерти, есть также «третье состояние». По их мнению, с научной точки зрения смерть следует рассматривать как окончательное и необратимое прекращение всех функций организма, однако на практике это не всегда отражает действительность, сообщает Life.ru .

Ученые поделились сведениями о своих удивительных опытах: по их утверждениям, некоторые клетки тела покойного человека или животного, если соблюдать определенные условия, могут преобразовываться в новый многоклеточный организм, способный к жизнедеятельности и даже самостоятельному передвижению. Это явление получило название биоботы.

Ранее было установлено, что клетки кожи мертвых лягушек обладают способностью к самоорганизации и формируют нечто вроде нового, но весьма простого организма. Он был назван ксеноботом. После этого исследователи решили выяснить, возможно ли аналогичное с человеческими клетками. В результате они провели эксперимент с клетками легких, что привело к созданию существа, названного антропоботом.

По мнению ученых, это фактически подразумевает, что какая-то часть ушедшего из жизни человека продолжает существовать, то есть это уже не совсем смерть. Также они считают, что пересадка органов умершего может быть охарактеризована с этой же точки зрения: часть его живет в организме другого человека. Биологи описывают это как «третье состояние», которое нельзя считать полноценным продолжением жизни, но также и не удается отнести его к категории смерти с биологической точки зрения.