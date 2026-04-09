В Долгопрудном передали гуманитарную помощь бойцу СВО

Гуманитарную помощь передали участнику спецоперации в центре поддержки СВО в Долгопрудном 8 апреля. Бойцу с позывным «Горын» вручили технику и снаряжение, необходимые на Купянском направлении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре поддержки участников СВО и их семей прошла встреча с военнослужащим Андреем М. В мероприятии приняли участие глава Долгопрудного Олег Сотник, куратор центра Александр Шаров и руководитель фонда «Долгопрудный рядом» Мария Аббакумова. Фонд помог приобрести необходимое оборудование.

Бойцу передали пять радиостанций, портативную электростанцию, дизельную печь, генератор, антидроновое пончо и маскировочные сети. Сейчас Андрей служит оператором-сапером БПЛА на Купянском направлении.

В 2014 году он добровольцем ушел в ополчение, награжден медалью «За оборону Славянска», участвовал в боях за Шахтерск, Иловайск и Донецкий аэропорт, был неоднократно ранен. После тяжелой контузии оставил службу, однако в 2022 году, получив повестку, вновь отправился в зону боевых действий.

«Эти вещи нам жизненно необходимы, но купить их на фронте невозможно. Поэтому помощь нам крайне важна, и мы за нее очень благодарны. Даже самая мощная армия в мире не может существовать без поддержки тыла», — сказал Андрей.

За поддержкой военнослужащие, ветераны СВО и их семьи могут обратиться в Центр поддержки участников СВО и их семей по телефону +7 (999) 353-89-01, в фонд «Защитники Отечества» по телефону +7 (966) 179-82-09 и в ассоциацию ветеранов СВО по телефону +7 (917) 546-86-67. Организации находятся по адресу: Московское шоссе, дом 59.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.