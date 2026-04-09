В Коломне в 2026 году построят пять новых тротуаров

Строительство пяти новых тротуаров вдоль региональных дорог начнется в городском округе Коломна в июне 2026 года. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в рамках областной программы по повышению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в муниципалитете планируют построить более 2300 метров тротуаров. Пешеходные дорожки обустроят вдоль дорог «Коломна - Черкизово - Непецино – Шкинь», «Полурядинки - Климово – Сенницы» и «Полурядинки - Климово - Сенницы - Сенницы - 2», а также на улице Девичье Поле в Коломне.

Самый протяженный участок длиной 1700 метров появится на Пирочинском шоссе вдоль трассы «Щурово - Пирочи – Городец».

К строительству планируют приступить в июне. Завершить работы намерены до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.