В Богородском округе Подмосковья стартовала уборка после зимы

Апрельский месячник по уборке и благоустройству проходит в Богородском округе Подмосковья. Коммунальные службы и управляющие компании уже начали приводить в порядок дворы и общественные пространства, не дожидаясь официальных субботников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы охватывают дороги, тротуары, дворовые территории и общественные пространства. Специалисты убирают мусор, очищают газоны, ремонтируют малые архитектурные формы и памятники. В уборке задействована спецтехника МБУ «Благосфера»: Анты, МТЗ, пылесосы, КДМ, погрузчики и самосвалы. Параллельно ведется мониторинг состояния территорий и при необходимости проводится дополнительная очистка. С наступлением устойчивого тепла начнется подготовка почвы к озеленению и посадке цветов.

К работе подключились 22 управляющие компании округа. С 30 марта по 26 апреля они планируют привести в порядок 1355 придомовых территорий. Сейчас уборка проведена во дворах 961 многоквартирного дома, работы идут по графику. Во дворах очищают покрытия от скопившейся за зиму грязи и мусора, приводят в порядок детские площадки.

К субботникам присоединяются предприятия и общественные организации. Так, 6 апреля Ногинское местное общество инвалидов провело уборку на своей территории.

«Порядок начинается с каждого из нас. Когда на своей территории чисто и аккуратно, работать становится приятнее, а результат чувствуется сразу», — поделились участники субботника.

25 апреля во всех регионах страны пройдет Всероссийский субботник — 2026. В Московской области планируют использовать сервис «Яндекс. Смена», который позволит желающим выбрать удобную локацию и формат участия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.