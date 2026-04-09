Прокуратура Долгопрудного поддержит семьи пропавших бойцов СВО

Встреча с семьями пропавших без вести участников СВО прошла 8 апреля в Центре поддержки в Долгопрудном. Представители городской прокуратуры начали работу по подготовке документов для обращения в суд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялась рабочая встреча с представителями прокуратуры городского округа. За помощью обратились родственники военнослужащих, пропавших без вести.

«Эти люди ходатайствуют о признании их родственников погибшими при выполнении воинского долга, чтобы получить право на положенные им льготы и выплаты. Некоторые из них потеряли связь со своими защитниками более двух лет назад и уже устали ходить по инстанциям, сталкиваясь с трудностями при сборе и оформлении необходимых документов», — рассказала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Долгопрудном Валентина Симонян.

Фонд договорился о сотрудничестве с прокуратурой Долгопрудного. Заместитель прокурора округа Станислав Новиков и помощник прокурора Арина Кеба провели личные консультации и помогли жителям начать подготовку к судебному разбирательству.

В этот день сотрудники ведомства приняли в работу дела семи семей. Прокуратура продолжит сопровождать их при оформлении документов и обращении в суд, чтобы процедура признания бойцов погибшими прошла максимально корректно и без лишних сложностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регулярно бывает в филиале фонда «Защитники Отечества». Его цель — убедиться, что мероприятия, которые должны проходить по замыслу президента, успешно реализуются.

«Видим, что существуют вопросы и с документами, и с выплатами, и со связью. Хочу поблагодарить всех работников фонда, знаю, что работа тут хорошо организована. Наша задача — давать исчерпывающие ответы на все вопросы. Каждые такие встречи — это всегда большая ответственность, и мы тоже разделяем и понимаем все ваши переживания. Мы тесно взаимодействуем с министерством обороны, потому что всегда есть вопросы, которые требуют совместного решения», — заявил Воробьев.