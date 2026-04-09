В Коломне начнут посевную на 43 тыс гектаров в апреле

Аграрии городского округа Коломна готовятся к весенне-полевым работам, которые стартуют в третьей декаде апреля при благоприятной погоде. В кампании задействуют 21 сельхозпредприятие и 13 фермерских хозяйств, общая площадь пашни составит 43 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для проведения работ хозяйствам требуются дополнительные сотрудники, прежде всего трактористы.

«Потребуется дополнительно до 120 работников. Мы приглашаем присоединиться к посевной кампании всех желающих, в том числе специалистов из других регионов. Зарплата по муниципалитету для тракториста на этот период составит от 120 до 140 тыс. рублей в месяц. Это очень конкурентные условия», — отметил 7 апреля заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный.

В 2026 году в округе увеличили площади под овощи открытого грунта на 70 гектаров. Наибольший прирост пришелся на картофель — дополнительно 45 гектаров. В хозяйствах планируют высаживать в том числе собственный сорт отечественной селекции, выведенный в агрофирме «Озеры».

«Отечественный посевной материал — это импортозамещение и независимость. Участники посевной кампании обеспечены семенами на 90%. Даже при возможных сбоях в поставках есть запас на полтора месяца вперед», — подчеркнул Роман Панчишный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.