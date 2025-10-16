Живущие в старых домах россияне искреннее дружат с соседями

Россияне активнее дружат с соседями в старых домах, чем в новостройках

Жители квартир в старых домах чаще дружат семьями и посещают друг друга. В новостройках люди, в основном, общаются ради выгоды, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на исследование ЮMoney.

Тип отношений между соседями варьируется в зависимости от жилья. Владельцы квартир в старых домах стремятся к тому, чтобы выстроить длительные отношения.

В новостройках люди общаются более формально. Они ищут выгоду от общения с окружающими. Но не исключено, что в будущем новоселы начнут лучше ладить друг с другом.

Было опрошено три тыс. россиян. 65% респондентов живут в старых домах. Они признались, что придерживаются классической формы соседства. Они часто ходят в гости к другим и зовут их к себе. Жители новостроек признались, что поддерживают с соседями общение. Однако оно весьма поверхностное.

Согласно исследованию, соседи, которых можно встретить на лестничной площадке и во дворе, здороваются друг с другом. Чаще всего с окружающими в многоэтажках дружат в Южном, Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

На добрососедство влияет пол и возраст респондентов. Женщины чаще выходят на контакт с соседями, чем мужчины (49% против 43%). Наиболее дружелюбными оказались люди в возрасте от 60 лет (64%).

