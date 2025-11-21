Живую ель снова установят на главной площади Вереи Наро-Фоминского округа

В Верее Наро-Фоминского округа из года в год сохраняют добрую традицию: в этом году на главной площади снова установят настоящую живую ель. Уже отобраны три пушистые красавицы высотой около 10 м — предстоит выбрать ту самую, что станет символом новогоднего чуда для жителей и украсит главную площадь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Варианты новогодних красавиц рассмотрели на совещании по подготовке к празднику, где также обсудили сценарии новогодних гуляний и культурную программу.

Уже к 1 декабря в Верее зажгутся первые новогодние огни, которые создадут особое настроение.

«В Верее — одном из старейших городов Подмосковья, очень ждут именно живую елку. Уверен, что выбранная красавица укрепит наши добрые традиции и подарит радость всем жителям и гостям города», — отметил начальник территориального управления Верея Антон Миняев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.