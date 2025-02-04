Животные заряжают позитивом: как поднять настроение без особых усилий

Позитивное настроение легко можно получить при различном общении с животными. Это может быть кормление лошадок в Битцевском парке, игра с домашним любимцем или даже просмотр онлайн-трансляций из вольеров Московского зоопарка, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Безусловно, встречи с друзьями или семейные посиделки помогают нам ощутить себя в „своей тарелке“, отдохнуть душой и почувствовать поддержку. А еще очень заряжает позитивом общение с животными — кормление лошадок в Битце, игра с домашним любимцем или даже просмотр онлайн-трансляций из вольеров Московского зоопарка. „Живой“ контакт, разумеется, предпочтительнее», — сказала Игонина.

Она добавила, что у человека всегда прекрасное настроение, когда он доволен собой и собственной работой, когда у него наконец-то получается то, к чему он упорно стремился. Точно так же радуют и достижения детей.

«Если приучиться акцентировать внимание на всем положительном, что нас окружает, а не зацикливаться на каждом негативном жизненном эпизоде, настроение всегда будет на высоте. Сегодня способами преодоления стресса в целях самосохранения должен владеть каждый. Выбирайте то, что вам ближе: йога, медитация, техники релаксации мышц, дыхательные методики, визуализация», — отметила психолог.

Специалист посоветовала не забывать про хобби — изготовление кукол, коллекционирование булавок, медное литье или изучение особенностей чайной церемонии.

«Обязательно делайте то, что приносит удовольствие», — заключила Игонина.

Ежегодно 4 февраля в разных странах мира отмечают один из самых оригинальных и приятных праздников — День хорошего настроения. К концу зимы становится сложно противостоять унынию и хандре, и этот праздник станет хорошим поводом прогнать от себя грустные мысли и провести время с любимыми и родными.