В Клину выхаживают тигров, пострадавших от рук людей

Это представители бенгальского и амурского подвидов, а также одни из самых редких особей — белые тигры. Хищники попали в приют по разным причинам. Кого-то изъяли из передвижного цирка, кто-то был экспонатом на фотосессиях. А двух малышек — Айзу и Аишу, тоже своего рода «живые игрушки» в богатых семьях, забрали из частного дома в Подмосковье, когда у них отказали почки из-за неправильного питания.

Не все животные смогли восстановиться. Плохой уход и жестокое обращение стали причиной серьезных последствий для здоровья некоторых хищников. Например, у одной тигрицы обнаружили катаракту. Зрение упало на несколько процентов. Специалисты проводят поддерживающую терапию, и надеются, что животное не ослепнет окончательно.

«К сожалению, некоторые проблемы с их здоровьем не уйдут за один день. Допустим, у нашего одного тигра сильнейшее аутоиммунное заболевание. Это опять же последствия очень неправильной селекции, близкородственное скрещивание. То есть у него практически отказывают передние лапы. Это очень страшно, много МРТ, КТ было пройдено, но то, что у него — не лечится и не поддается восстановлению. Только ждем, проводим поддерживающую терапию и надеемся, что заболевание хотя бы не прогрессировало», — рассказал Виктор Агафонов, директор парка-приюта «Земля Прайда».

Парк-приют «Земля Прайда» в Клину — уникальное место, где содержатся животные с нелегкой судьбой, пострадавшие от рук человека. Здесь созданы комфортные условия, приближенные к естественной среде обитания. В приюте животные восстанавливают свои силы, поправляют здоровье, а главное — учатся заново доверять человеку.

«Мы никогда не сможем восполнить то, что у хищников забрали люди, но в наших силах сделать их жизнь лучше», — сказал Виктор Агафонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.