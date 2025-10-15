Жительницы Рошаля вышли в полуфинал областного конкурса «Женщина-герой 2025»

Заместитель председателя общественной палаты муниципального округа Шатура Наталия Зюзина и сотрудник Росгвардии Екатерина Елисеева представили округ в областном конкурсе «Женщина-герой 2025». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Брат Екатерины Елисеевой Евгений Смирнов погиб, выполняя боевое задание в зоне СВО. Во время боя в Сватовском районе, спасая жизни своих боевых товарищей, он вызвал огонь на себя. Для Екатерины подвиг брата стал образцом мужества, самоотверженности и любви к Родине. Она бережно хранит память о нем и рассказывает о том, каким должен быть настоящий защитник Отечества. Супруг Екатерины служит в зоне СВО в штурмовом подразделении.

«Очень вдохновлена была стать частью сообщества сильных и целеустремленных женщин. Это крутая возможность рассказать свою историю и поддержать других… Если моя история хоть кого-то вдохновит на смелые шаги, значит, все было не зря», — поделилась Екатерина.

Сыновья, муж и зять Наталии Зюзиной выбрали для себя путь защитников Отечества. Муж Павел сейчас находится в зоне СВО. В это время Наталия вместе с общественниками, активистами общественных организаций и неравнодушными жителями поддерживают бойцов здесь, в тылу.

«Пять раз я лично ездила в зону боевых действий, чтобы вручить помощь в руки нашим ребятам, увидеть глаза тех, ради кого мы трудимся. Каждый раз, возвращаясь, я понимаю: тыл — это не просто место. Это сердце фронта», — сказала Наталия.

Из 136 участниц областного конкурса Наталия и Екатерина успешно прошли в полуфинал. Конкурсантки представили творческие номера и рассказали о своих героях. Финал пройдет 30 ноября в Музее Победы на Поклонной горе.

Конкурс проводится в Московской области с целью поддержки и признания женщин из семей участников СВО, чьи поступки и жизненная позиция являются примером мужества, стойкости и доброты.

