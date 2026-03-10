Жительницы Подмосковья ждут весны и выбирают опытных политиков

В исследовании приняли участие 943 женщины из 15 городских округов – от Реутова и Домодедово до Шатуры и Луховиц.

«Мы решили выяснить, какие ожидания женщины связывают с праздником 8 Марта, что они в принципе считают самым важным в жизни, и какие политики им нравятся», - рассказал представитель Подмосковного отделения МГЕР Филипп Чернов.

Итоги опроса показали, что для абсолютного большинства опрошенных (более 81%) важнейшими жизненными приоритетами остаются семья, любовь и домашний уют. Каждая десятая участница назвала ключевой ценностью карьеру и самореализацию.

Что касается самого праздника 8 Марта, то женские ожидания распределились следующим образом:



• 73,7% опрошенных ждут цветов и наступления настоящей весны;

• 19,8% признались, что мечтают просто отдохнуть;

• остальные респонденты озвучили конкретные пожелания: от «трёх тюльпанов в целлофане» до ссылок на личные вишлисты.



Блок вопросов, посвящённый политикам и партиям, выявил устойчивые предпочтения. Каждая вторая участница опроса среди мужчин-политиков выделила тех, кто похож на президента Владимира Путина, отмечая такие качества, как ум, опытность и харизму.



На гипотетический вопрос: «С представителем какой партии вы бы пошли на ужин?» 74,6% респонденток выбрали единоросса, мотивируя это тем, что в «его народной программе точно найдётся что-то для всех жительниц Подмосковья». Остальные голоса распределились следующим образом:

• 10,5% — за кандидата от ЛДПР (выбор тех, кто ценит «однозначность»);

• 9,3% — за коммуниста (сторонницы отмечали «мужчин в возрасте»).

• 5,6% — за представителя «Справедливой России» (здесь оценили гарантию «социальной справедливости при разделе счета»);

От лица Молодой Гвардии Единой России Филипп Чернов поблагодарил всех респонденток за участие в праздничном опросе и еще раз поздравил жительниц региона с Международным женским днем и наступлением весны.