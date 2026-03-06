Жительницы Подмосковья стали вдвое больше копить вдолгую

В 2025 году жительницы Московской области отложили 9,1 млрд рублей в долгосрочные сбережения при помощи СберНПФ. Это вдвое больше, чем годом ранее. При этом сберегательницы региона на треть увеличили среднюю сумму текущего взноса в программу долгосрочных сбережений (ПДС), передает пресс-служба банка.

Жительницы Подмосковья в 2025 году открыли 147 тысяч ПДС-копилок в СберНПФ. Они направили в программу 5,6 млрд рублей личных взносов и перевели 3,5 млрд рублей средств накопительной пенсии. Последнюю опцию использовали 11% участниц.

В Московской области 69% ПДС-счетов подключии женщины, 31% — мужчины. При этом сберегательницы в 2025 году в три с половиной раза увеличили объем личных взносов в программу.

«Жительницы Московской области стали активнее откладывать вдолгую. В 2025 году они в 2,6 раза чаще вступали в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ. ПДС позволяет копить и получать до 36 тысяч рублей господдержки в год на протяжении десяти лет. При этом средний текущий взнос подмосковных сберегательниц в программу увеличился на 36% — до 6,2 тысячи рублей. Напомню, что на личные взносы в ПДС можно получать налоговый вычет: до 88 тысяч рублей в год со взносов до 400 тысяч рублей. Сумма к возврату зависит от ставки, по которой участник платит НДФЛ», — сказал заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.