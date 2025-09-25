Ольга Кириллова и Лидия Кулагина представили Химки в полуфинале областного конкурса «Женщина — Герой». На сцене дома культуры «Подмосковье» в Красногорске участницы из семей участников СВО представили видеовизитки о своих профессиях и творческие номера, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс объединяет женщин, чьи мужья участвуют в специальной военной операции. Участницы демонстрируют не только внешнюю красоту, но и силу духа, занимаются волонтерской работой и помогают фронту. Конкурс призван напомнить, что даже в самых непростых обстоятельствах российские женщины остаются сильными и уверенными.

Ольга Кириллова — руководитель военно-патриотического объединения «СОВА». Она продолжает дело своего супруга, который создал в Химках военно-патриотический клуб. Его выпускники — сотни талантливых ребят, многие из них стали офицерами. Погибшего в ходе СВО Дмитрия Кириллова посмертно наградили орденом Мужества.

«Благодаря этому конкурсу, я могу рассказать историю нашего клуба, я хочу, чтобы люди знали о Диме, историю его жизни, я очень горжусь тем, что продолжаю его дело, что могу выбирать для своих детей лучших наставников, которые обучат их, и они тоже станут офицерам», — поделилась Ольга Кириллова.

В проекте приняла участие и химчанка Лидия Кулагина. Руководитель патриотического движения по творческому развитию и воспитанию молодежи «Золотая лоза» и руководитель вокального ансамбля «21 ВЕК» вместе со своими подопечными исполнила патриотическую песню.

Из 136 участниц состязания была отобрана 71 полуфиналистка. В четырех полуфинальных этапах выберут восемь лучших конкурсанток. В День матери, 30 ноября они выступят в Музее Победы на Поклонной горе.

Организаторами конкурса выступают Ассоциация ветеранов СВО при поддержке правительства региона, а также депутат Госдумы и сопредседатель Ассоциации Сергей Колунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.