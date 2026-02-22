Жительницы Хабаровска обвиняют «врача-мясника» в том, что он изуродовал их тела

В Хабаровске местные жительницы обвиняют «врача-мясника» в том, что он изуродовал их тела. У одной из пациенток перекосило грудь после операции за 500 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Анастасия решила улучшить форму груди и обратилась в клинику «Биарицц» к известному в Хабаровске пластическому хирургу Ивану Авдееву. Во время короткой консультации врачи уговорили ее на операцию по подтяжке с установкой имплантов. Стоимость процедуры составила около 500 тысяч рублей.

Однако спустя некоторое время после операции девушка заметила, что результат оказался неудачным: грудь выглядела асимметрично, свисала в разные стороны и приобрела каплевидную форму, а в области швов появились разрывы. Анастасия обратилась в клинику, но там ей сообщили, что все в порядке.

Через полтора года после хирургического вмешательства Анастасия обратилась к маммологу-онкологу. Врач направил ее на МРТ, результаты которого вызвали подозрение на рак груди. Хирурги удалили оба импланта, один из которых, по словам пациентки, оказался поврежденным.

В настоящее время хабаровчанка проходит курс лечения и реабилитации, ее внесли в список пациентов онкологического отделения. Анастасия убеждена, что виноваты некомпетентные врачи клиники Авдеева. В дальнейшем она намерена обратиться в суд.

Анастасия рассказала о своей проблеме в соцсетях, после чего нашлись и другие хабаровчанки, которые обвинили Авдеева в некачественных услугах. Одна из них, сделав подтяжку лица, обнаружила нитки и отверстие за ухом. Пострадавшая отказалась от компенсации и подала в суд. В краевой больнице ей удалили гной и нерассасывающуюся нить, у нее возникла инфекция.

Кроме того, хабаровчанки рассказывают, что после операций у Авдеева у них разошлись швы под грудью и остались шрамы.

