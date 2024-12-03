Жительницы Егорьевска завоевали гран-при грантового фестиваля в Санкт-Петербурге

В конце ноября в Санкт-Петербурге состоялся III грантовый международный конкурс-фестиваль «КУБОК ГРАН-ПРИ», в котором принял участие егорьевский Образцовый детский коллектив Московской области хореографический ансамбль «АКВАРЕЛЬ». Его участницы Анастасия и Ксения Дерачиц стали обладательницами дипломов лауреатов I степени и дипломом гран-при, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Хореографический ансамбль «Акварель» был основан в Егорьевской детской школе искусств в 2009 году. Его создатель и бессменный руководитель Юлия Пчелина, педагог хореографических дисциплин высшей категории, готовит победителей конкурсов и фестивалей разного уровня. Анастасия и Ксения занимаются танцами под ее руководством больше 10 лет. Кроме занятий народным, народно-стилизованным и современным танцами коллектив участвует в марафонах, семинарах и мастер-классах.

«Мне нравится заниматься танцами, потому что танцы развивают координацию, укрепляют мышцы, сохраняя их в тонусе, также через танец я выражаю эмоции и характер с помощью движений. Я поставила цель станцевать на максимум, стать лучшей, и у меня получилось. Для меня победа в танцевальном конкурсе — это не просто кубок и грамота. Это символ преодоления себя, своих страхов и слабостей. Каждый раз, выходя на паркет, я борюсь не только с соперниками, но и с внутренними переживаниями», — поделилась обладательница гран-при фестиваля Анастасия Дерачиц.

Победа для девушки — это результат упорных тренировок, бессонных ночей и множества часов, проведенных в танцевальном зале. Танцоры отмечают, важно не только признание судей и зрителей, но и осознание собственного роста и самосовершенствования.

Поддержать участниц на фестиваль пришли бывшие участницы хореографического ансамбля «АКВАРЕЛЬ». Сейчас они успешно обучаются на 1 курсе в Санкт-Петербургском колледже «Звездный».

«Я благодарна своему тренеру, который верил в меня и помогал становиться сильнее, родителям, которые всегда поддерживали, и девочкам, которые поступили в Санкт-Петербургский Колледж „Звездный“. В будущем хочу продолжать танцевальную карьеру», — добавила Анастасия.

В детской школе искусств поздравили победительниц и руководителя Юлию Пчелину с очередными достижением.

«Желаем Вам, чтобы творчество приносило Вам и новые дипломы, и множество позитивных эмоций!» — написали в сообществе учреждения в социальной сети ВКонтакте.

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