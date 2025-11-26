Жительницу Можайского округа поздравили с юбилеем

От имени Губернатора Московской области Андрея Воробьева и Главы Можайского округа Дениса Мордвинцева юбиляршу лично поздравила депутат Совета депутатов Можайского округа Нина Истратова. Она передала Валентине Алексеевне Ауходеевой, которая празднует день рождения 24 ноября, цветы, Павлопосадский шерстяной платок и искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия, а также поблагодарила за многолетний добросовестный труд, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Большую часть своей жизни Валентина Алексеевна посвятила воспитанию подрастающего поколения, проработав почти 30 лет заведующей детским садом в поселке Гидроузел Можайского округа. Через ее заботливые руки прошли сотни малышей, для многих из которых она стала мудрым наставником и второй мамой. Но и после завершения карьеры в сфере образования Валентина Алексеевна не осталась в стороне от общественной жизни.

Главное богатство женщины — это ее большая и дружная семья: трое детей, четверо внуков и уже четверо правнуков. В такой день особенно чувствуется, что жизнь, прожитая с любовью и отдачей это настоящая ценность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.