Жительницу Истры переселили в благоустроенную квартиру из аварийного жилья

Продолжается реализация программы по расселению из аварийного жилищного фонда, в рамках которой еще одна жительница муниципального округа Истра справила новоселье, сообщили в пресс-службе округа.

Галина Домова переселилась в благоустроенную квартирую из старого признанного аварийным дома в посёлке Северный.

Это радостное событие принесет Галине Евгеньевне много новых положительных эмоций и даст совершенно другой уровень жизни: более комфортный, спокойный и счастливый. отметили в муниципалитете.

С января 2020 по апрель 2025 года в рамках реализации программы при поддержке губернатора Андрея Воробьёва на территории муниципального округа Истра были признаны аварийными и подлежащими сносу 63 многоквартирных дома. На данный момент полностью расселены уже 18 жилых домов, общей жилой площадью 5,5 тыс. м2. И эта работа в 2025 году продолжится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.