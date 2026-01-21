Жительница Васильчиново Татьяна Удодова отметила 100-летний юбилей

В поселке Васильчиново 19 января 2026 года прошел праздничный юбилей Татьяны Денисовны Удодовой, которой исполнилось 100 лет. Она родилась в 1926 году в сибирской деревне Кособоково и стала свидетелем ключевых событий XX века — коллективизации, войны, послевоенного восстановления и перемен перестройки.

Поздравить долгожительницу приехал начальник территориального управления Таширово Максим Жуков. Особое внимание юбилярше выразил Президент России Владимир Путин, направив поздравление и именную открытку.

В этот день Татьяне Денисовне желали крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Ей выразили благодарность за труд, стойкость и мудрость, которые стали примером для нескольких поколений семьи и жителей поселения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.