Жительница Шатуры впервые посетила Санкт-Петербург после Великой Отечественной войны

Блокадница из Шатуры впервые посетила Санкт-Петербург после Великой Отечественной войны. В январе, накануне годовщины освобождения Ленинграда, молодые парламентарии узнали у ветеранов муниципалитета, какие у них есть просьбы и пожелания, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Надежда Михайловна Овчинникова тогда попросила новый диван, а Людмила Михайловна Сиунова — фарфоровый сервиз. Но вот Галина Григорьевна Бабкина рассказала о своей заветной мечте — посетить Санкт-Петербург, посмотреть город и местные достопримечательности.

Отметим, что Галина Григорьевна живет в Рошале почти 50 лет. А до войны вместе со всей семьей жила в Ленинграде. Галине Григорьевне было всего два года, когда фашисты напали на нашу страну. От испуга и бесконечных бомбежек у нее пропала речь. Отец погиб на фронте, мать и двое братьев умерли от голода. А она попала в детский дом, где через некоторое время ее нашла сестра. С тех пор Галина Григорьевна больше никогда не была в Ленинграде.

Благодаря поддержке Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» удалось организовать поездку в Санкт-Петербург. Вместе с внуком Галина Григорьевна Бабкина осмотрела самые главные достопримечательности города и посетила монумент «Родина-мать» на Пискаревском кладбище, где похоронены ее родные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.