Жительница Серпухова стала одной из лучших участниц вокально-пародийного шоу

Серпуховичка Ксения Монахова впечатлила жюри и зрителей шоу «Ярче звезд» на ТНТ своим образом российской певицы Люси Чеботиной. Этот вокально-пародийный проект представляет собой площадку для талантливых артистов, желающих показать свои вокальные и актерские способности, перевоплощаясь в известных звезд, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ксения стала лучшей в образе Люси Чеботиной, но пока не смогла пройти в финал сезона. Возможно, удача улыбнется в конце, когда будет донабор финалистов. Ее участие в «Ярче звезд» стало лишь одним из этапов в ее музыкальной карьере, и она готова к новым вызовам и достижениям.

Ксения — первокурсница Российской Академии Музыки имени Гнесиных, победительница многочисленных конкурсов, включая «Песенку года». Она уже выступает на столичной сцене в мюзикле «Огниво».

Блестящее владение искусством перевоплощения делает ее одной из самых ярких участниц проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.