Жительница Подольска создала фигуру дракона Горыныча из снега

В микрорайоне Климовск Подольска на улице Ленина появилась крупная фигура трехголового дракона из снега. Его создала местная жительница Юлия Мещерякова. Жители округа прозвали змея Горынычем, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Традиция лепить снежные фигуры в ее семье продолжается много лет, но ранее скульптуры располагались на частной территории. На этот раз Горыныч стал общей достопримечательностью.

Работа над драконом потребовала терпения. В условиях морозной погоды Мещерякова могла находиться на улице всего по два часа в день. Всего за несколько дней ей потребовалось около 12 часов. В создании крыльев Горыныча автору помогла сестра Надежда. Выстраивать тонкую высокую конструкцию оказалось проще вдвоем.

По образованию автор — программист, созданием скульптур занимается любительски. Вспоминая о своем детстве, Мещерякова отметила, что посещение изостудии в ДК «Машиностроитель» в начальной школе сыграло важную роль в формировании ее художественного вкуса.

В поисках вдохновения автор обратилась к интернету и наткнулась на фотографии снежных скульптур китайских драконов. Восточный образ Мещерякова адаптировала под русский стиль. Удачная форма сугроба идеально подошла для создания дракона с тремя головами.