Наталия Постнова из Московской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», она проставила проект, направленный на социально-экономическое развитие регионов РФ, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

В рамках Молодежного дня ПМЭФ прошла торжественная церемония награждения победителей ХХII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». В возрастной категории от 18 лет в финал прошли 183 участника.

Всего в новом сезоне Всероссийского конкурса поучаствовали 74 369 человек из всех регионов РФ. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет предложили инициативы по развитию субъектов страны и улучшению качества жизни. Участникам были предложены 13 тематических номинаций. Работы конкурсантов оценивали свыше 3 тыс. экспертов из всех регионов РФ.

Наталия Постнова является выпускницей Государственного социально-гуманитарного университета, директором Центра развития образования и досуга «Движение вверх». Она заняла первое место с проектом «Детский профориентационный чемпионат „Путь в профессию“ в номинации „Моя педагогическая инициатива“.

Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Проект жительницы Подмосковья нацелен на раннюю профориентацию школьников в возрасте 10–13 лет. В рамках чемпионата «Путь в профессию» участники соревнуются в практико-ориентированных компетенциях: от робототехники и видеопроизводства до музееведения, флористики, звукорежиссуры и преподавания. Соревнования проходят на нескольких площадках, которые синхронизируются онлайн. Также для школьников проводят мастер-классы, организуют деловую программой и делают церемонию награждения.

Проект формирует у ребят представление о современных профессиях, помогает раскрыть их интересы и способности, минимизирует риск случайного выбора профессионального пути и укрепляет связь между образованием и рынком труда. Особое внимание уделено развитию лидерских качеств и навыков командной работы.

«Важно, чтобы выбор профессии был осознанным, а не случайным. Мы создаем пространство, где школьники могут попробовать себя в разных ролях и понять, что им действительно интересно. Чемпионат „Путь в профессию“ — это не просто соревнования, это стартовая площадка для будущего профессионального успеха», — сказала Постнова.