Жительница Ногинска выиграла миллион рублей в акции ВТБ

Пенсионерка Валентина Дорофеева из Ногинска выиграла крупный приз в лотерее в рамках акции «Билет на миллион», организованной ВТБ , передает пресс-служба банка.

Получив от банка рассылку, она решила попытать счастья, хотя на выигрыш, как сама призналась, не рассчитывала.

Чтобы принять участие в акции и получить лотерейный билет, клиент ВТБ должен был держать на дебетовой карте не менее 15 тысяч рублей в течение 10 дней. Тем, кто выполнил условия, банк присылал промокод для получения лотерейного билета через push-уведомление или SMS.

Победительница пользуется услугами банка уже 15 лет, оформив в нем сначала зарплатную, а потом и пенсионную карту.

«Такую акцию мы проводим впервые, но судя по отклику наших клиентов, мы, безусловно, планируем её повторить и проводить розыгрыши регулярно. Очень рады, что победителем стал наш давний зарплатный клиент, сотрудник МЧС. От всей души поздравляем Валентину Ивановну. Вдвойне приятно, что Валентина Ивановна ещё и пенсию получает в ВТБ», — сказал старший вице-президент банка Дмитрий Брейтенбихер.

Валентина откроет вклад. Для зарплатных клиентов и пенсионеров ВТБ предоставляет особые условия.

БАНК ВТБ (ПАО)