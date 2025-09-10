Жительница Можайска вырастила огромны лук и тыкву весом почти 200 кг

Огородник Наталья Смирнова из Можайского муниципального округа вырастила гигантский лук и тыкву весом почти 200 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Лук рекордным весом 864 грамма уже отправился на специализированную выставку. Наталья признается, в этом году этот гигантский овощ выращивала впервые, начала еще в феврале. В своем хозяйстве она использует только органические удобрения, специальные витаминные прикормки, а еще настаивает крапиву в бочке и применяет золу.

Такое необычное хобби у Натальи появилось в прошлом году, тогда она вырастила тыкву весом более 200 килограммов. Сегодня на ее огороде почти 40 квадратных метров занимает растение — тыква сорта «Атлантик Гигант». Выросло оно из одной семечки. Наталья с помощью специального приложения оценила вес плода — пока 174 килограмма. К сожалению, набрать массу к началу осени тыкве помешало холодное и дождливое лето. Но даже сейчас за день она прибавляет от 7 до 10 кг, так что растет, буквально, на глазах. Огородница уверена, овощ еще обязательно наберет более 200.

«Погода этим летом не очень удачная для выращивания тыкв. Зато для лука — прямо то, что надо. Конечно, я рассчитывала на 500 килограммов, но погода подвела. Поэтому с тыквой не попали на конкурс, там отбирали от 400. Но в следующий раз я обязательно буду участвовать», — рассказала Смирнова.

Также на участке Натальи есть гигантские кабачки, зреет виноград, а в следующем году она планирует замахнуться на выращивание арбузов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.