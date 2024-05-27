Жительница Лобни одержала победу в региональном конкурсе многодетных матерей

Финал регионального конкурса «Имя ее — мама» прошел во Дворце культуры «Яуза» в городском округе Мытищи. За звание «Супермама-2024» боролись 8 финалисток, а победу одержала представительница Лобни Марина Чуракова.

Первый этап конкурса стартовал в ноябре 2023 года. В нем приняли участие активные и творческие многодетные мамы из 45 муниципалитетов Подмосковья. В финал прошли 8 претенденток.

На последнем этапе конкурса участницы продемонстрировали свои кулинарные способности, создали дизайн собственной одежды, представили творческие проекты, а также ответили на каверзные и шуточные вопросы.

«В процессе подготовки к конкурсу я многое поняла про себя и свою роль, как мамы. Все-таки мама — это что-то необъятное и безграничное. И когда мы говорим о том, что устали, то это не всегда так. Все же есть какой-то запасной резерв, который дает возможность продолжать работать и помогать. Особенно это чувствуется, когда за спиной большая поддержка в виде семьи», — рассказывает участница конкурса из города Видное Елена Смагина.

По словам организаторов, главная цель конкурса — подчеркнуть ценность многодетных семей и показать, какими талантливыми, творческими и дружными могут быть многодетные семьи в Подмосковье.

По итогам всех этапов конкурса корона победительницы досталась маме 11 детей из Лобни Марине Чураковой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.