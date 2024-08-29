Жительница Коломны отметила 100-летний юбилей
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Глава городского округа Коломна Александр Гречищев совместно с сотрудниками окружного управления социального развития, комплексного центра социального обслуживания граждан поздравили Коломчанку со 100-летием, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.
28 августа вековой юбилей отмечает заслуженный учитель, в прошлом директор школы № 11 — Евгения Иванова.
Евгения Иванова родилась в далеком для нас 1924 году. Даже представить трудно, что она была свидетелем и современником стольких исторических событий. Благодаря своей неутомимой и деятельной натуре Евгения Иванова много сил и идей применила в своей профессиональной деятельности. Бывшие ученики до сих пор с теплом и любовью помнят своего учителя, вспоминают праздники, которые устраивались в школе, совместные походы.
Глядя на эту энергичную, собранную и доброжелательную женщину, трудно представить, что ей исполнилось 100 лет. В свои годы она полна оптимизма, энергии и добра, которыми готова делиться с другими.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.