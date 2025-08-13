Жительница Каширы смогла реализовать мечту при помощи социального контракта

В марте этого года Широухова Елена из Каширы обратилась в социальную защиту для оказания ей помощи в реализации своего дела — открыть студию плетения волос. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Подала заявление через Портал Госуслуг, получила помощь в разработке бизнес-плана и заключила социальный контракт. Все оказалось очень просто и быстро, в течение марта месяца. К тому же социальный контакт просто спасение, когда начинаешь свое дело: можно закупить качественное оборудование и необходимые материалы для работы», — вспоминает Елена.

На выделенные средства Елена закупила оборудование, необходимые материалы, арендовала помещение и запустила рекламу. Благодаря социальному контракту, по словам Елены, она выходит на новый для себя уровень, не стоит на месте. Сейчас она проходит обучение по мужским стрижкам.

Социальный контракт — мера соцподдержки, помогающая малообеспеченным семьям преодолеть трудную жизненную ситуацию. Он заключается для поиска работы, открытия своего дела, ведения подсобного хозяйства или прохождения процедуры банкротства.

Как пояснила начальник социальной защиты Носова Ирина, размер государственной социальной помощи на основании социального контракта в случае осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности может составлять до 350 тыс. руб. Для расчета среднедушевого дохода семьи берутся сведения о доходах семьи за три месяца предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления.

Дополнительную информацию о социальном контракте можно получить по телефону: 8(906)010-41-12.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.