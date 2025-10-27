Жительница Истры стала советником Российско-китайской палаты

По образованию финансист, она работала в инвестиционном банке, пока не вышла в декрет. Именно в этот период Анна поняла, что не может сидеть сложа руки. Ей было 29, когда, отучившись на свадебного агента, она открыла свое дело, которое стало довольно успешным. Анна заметила, что при организации свадьбы большая часть бюджета всегда уходила на декор. Решение нашлось — оказалось, что купить украшения в Китае дешевле, чем арендовать их в Москве. Так и началась ее карьера в направлении торговли. Закупая товары оптом, она продавала излишки на маркетплейсах.

Спрос на декор на электронных торговых платформах рос, и вскоре Анна обнаружила, что тратит все свое время на продажу товаров. Это оказалось прибыльнее свадебного агентства, поэтому девушка закрыла его и в 31 год с головой окунулась в новую нишу. Анна рассказала, что совмещать бизнес и роль мамы не всегда просто. Нужно грамотно распределять силы, а за успехом стоит большая работа. Ведь нужно успеть отвести детей на кружки, погулять и поиграть с ними. Поэтому иногда работать приходится по ночам.

Свой путь жительница Истры освещала в социальных сетях. Когда аудитория выросла, Анна поняла, что ей хочется чего-то большего — быть полезной в этой области и помогать другим. Она сама написала в Российско-китайскую палату и предложила сотрудничество. Анна понимала, что товарооборот двух государств динамично растет, и благодаря полученному в этой области опыту она сможет принести пользу своей стране и предприятиям. После нескольких официальных встреч с представителями этой организации стало ясно — Анна может стать связующим звеном между российскими предпринимателями и директорами китайских фабрик.

Вскоре ее назначили советником Российско-китайской палаты. Главная задача Анны — встречать китайские делегации и уточнять их запросы — каких конкретно предпринимателей они ищут в России, с чем конкретно хотят работать. Собрав всю информацию, она находит подходящих партнеров в России и помогает китайским компаниям наладить с ними сотрудничество.

Анна постоянно освещает различные форумы, вебинары и встречи, которые проводит палата для начинающих предпринимателей. Она советует начинающим бизнесменам подходить к вопросу сотрудничества тщательно и работать официально.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Московской области должны быть открыты новые перерабатывающие производства иностранных компаний из Индии и Китая.