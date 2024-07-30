Жительница Егорьевска победила в федеральном конкурсе «Большая Перемена»

В Международном детском центре «Артек» состоялся финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов и участников международного трека. Он проходил в течение четырех дней и объединил 700 школьников из всех регионов России и 200 граждан зарубежных государств в возрасте от 14 до 17 лет. сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Тема финала этого года — «Горжусь Россией!». Она посвящена знакомству школьников с историческими и культурными достопримечательностями российских городов и достижениями наших соотечественников в разных сферах.

Ребята изучали регионы России и их достижения, которые составят экспозицию «Россия XXI века». Эксперты оценивали такие компетенции финалистов, как логическое мышление, креативность, способности работать в команде и их коммуникативные навыки.

В этом конкурсе Алиса участвует второй раз. В прошлом году она не прошла дальше дистанционного этапа. Но Алиса в этом году решила вновь принять участие и стала победителем!

Она прошла все отборочные туры, дистанционное собеседование и, став финалистом конкурса, по итогам двух этапов Алиса прошла на очный этап «Финальный ход», который состоялся в детском лагере «Артек». Финал проходил 20.07. 2024 г. Всех участников (700 финалистов из различных регионов) разделили на команды по 10-12 человек и они выполняли пять конкурсных заданий по итогам которых эксперт выставлял баллы каждому участнику.

В результате финального испытания Алиса стала ПОБЕДИТЕЛЕМ и получила главный приз конкурса. Вместе с Алисой победителями стали 300 школьников 5-7 классов из других регионов страны. Их ждет «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.