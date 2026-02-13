Жительница Донбасса в 88 лет добралась до дочери в Иркутск

Пенсионерка из Константиновки преодолела три границы для встречи с дочерью

Жительница Донбасса Мария Васильевна в 88 лет после нескольких лет в подвале под обстрелами смогла в октябре добраться из Константиновки к дочери в Иркутск при помощи волонтеров и Народного фронта, сообщает Life.ru .

Дом Марии Васильевны в Константиновке разрушен, город остается под контролем ВСУ. Несколько лет женщина скрывалась в подвале во время бомбежек. В октябре она с одним украинским паспортом преодолела тысячи километров через Польшу и Белоруссию и добралась в Сибирь к дочери, уехавшей 30 лет назад.

«Как они меня вырвали оттуда… Это целая история. Самое страшное, что война снится во сне. Лучше бы была вычеркнута из памяти», — рассказала пенсионерка.

Из-за пережитого стресса женщина перестала ходить. Дочь обратилась к президенту, после чего подключились эксперты Народного фронта и Минздрав Иркутской области. Пенсионерку госпитализировали, провели обследование и оформили инвалидность.

После выписки волонтеры передали семье кресло-каталку. Сейчас решается вопрос с оформлением пенсии: необходимо подтвердить стаж работы на вредном производстве через Госуслуги в Ростове-на-Дону.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.