Жительница Долгопрудного победила на премии «Служение»

Жительница Долгопрудного Анастасия Корнева стала победителем III Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Инициатива каждого – общий успех». Она представила проект по созданию антидроновых пончо для бойцов спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Премия «Служение» считается главной муниципальной премией страны. Ее присуждают представителям муниципального сообщества — командам и отдельным участникам, которые внесли вклад в развитие территорий и повышение качества жизни граждан. В этом году на соискание премии подали 63 397 заявок, что в полтора раза больше, чем в 2025 году. Церемония награждения прошла 21 апреля при участии президента РФ Владимира Путина.

«Работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и важнейшая для государства, для нашего общества миссия», — подчеркнул Владимир Путин.

Анастасия призналась, что узнала о своей победе прямо на сцене, поскольку имена лауреатов держались в секрете.

«Это наша общая победа – всего Долгопрудного. Наш проект объединил единомышленников вокруг одной цели: защитить тех, кто защищает нас. Мы ждем наших ребят с Победой. И мы до последнего будем подавать им патроны!» — сказала победительница.

Она добавила, что воспринимает награду как большую ответственность.

«Это мое служение людям», — отметила Анастасия Корнева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.