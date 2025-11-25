Жителям Воскресенска объяснили, как обезопасить себя от телефонных мошенников

Старший помощник прокурора Воскресенска Елена Соловьева перечислила для жителей города ключевые принципы безопасного поведения в цифровом пространстве. Она также обратила внимание на то, что участились случаи взлома личных кабинетов на портале «Госуслуги», сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Представитель прокуратуры urged жителей проявлять бдительность и осторожность.

«Главное правило — немедленно положить трубку при подозрительном звонке. Для проверки информации перезвоните в официальную организацию, сотрудником которой представился звонивший. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому коды из СМС и всегда фиксируйте такие инциденты в правоохранительных органах», — сказала Соловьева.