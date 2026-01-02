Жителям РФ заплатят от 70 до 200 тыс рублей за работу в новогодние праздники

Жители РФ могут получить от 70 до 200 тыс. рублей, если выйдут на смену в новогодние праздники. Такие суммы предлагают в разных регионах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные порталов «Работа.ру» и «Подработка».

На Сахалинском горнолыжном курорте инструкторам по лыжам платят до 200 тыс. рублей. В Тамбове курьеры могут получить до 160 тыс. рублей. Однако необходимо работать минимум четыре часа в день. В этот период предстоит развозить продукты и товары первой необходимости.

В Сочи в Краснодарском крае разыскивают упаковщика десертов и сладких наборов. Ему готовы платить до 128 тыс. рублей. Необходимо принимать и выгружать товары. Еще нужно упаковывать их.

В Москве ищут детских аниматоров. Им предлагают до 80 тыс. рублей. Новых сотрудников учат.

Продавцу-кассиру в магазине пиротехники в Казани в Республике Татарстан готовы платить до 70 тыс. рублей. Ему необходимо будет консультировать покупателей. Также нужно принимать и инвентаризировать товар.

По данным портала «Работа.ру», каждый третий опрошенный россиянин собирается работать в новогодние праздники.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.