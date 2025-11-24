Жителям рассказали об одном из ведущих предприятий Химок

22 ноября в отделении «Каскад» провели патриотическое мероприятие, посвященное 72-летию машиностроительного конструкторского бюро «Факел» — одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Ко встрече присоединились участники клуба «Активное долголетие», член Общественной палаты Химок Сергей Вересняк и депутат Надежда Смирнова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эта встреча стала прекрасной возможностью глубже познакомиться с историей и достижениями МКБ «Факел», которое с 1953 года создает уникальные зенитные ракетные комплексы, стоящие на страже мирного неба нашей страны. Участники узнали о том, как предприятие развивалось, какие прорывные технологии были созданы, и какой огромный вклад оно внесло в укрепление обороноспособности России.

«МКБ „Факел“ — это целый мир высоких технологий, научных открытий и трудовых подвигов. Именно здесь, в Химках, рождаются инновации, которые обеспечивают безопасность нашей Родины. Особо ценно, что сегодняшнее мероприятие прошло в отделении „Каскад“ — это место, где традиции передаются из поколения в поколение», — отметил депутат Химок Евгений Иноземцев.

Гостям также напомнили о важности поддержки военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО.

«Сегодня, когда наши бойцы героически выполняют задачи в зоне специальной военной операции, значение каждого предприятия оборонно-промышленного комплекса, такого как наш „Факел“, возрастает многократно. Мы же, в свою очередь, также должны объединиться, чтобы приблизить долгожданную Победу», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.