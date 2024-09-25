Жителям Подмосковья советуют избегать встречи с оленями в их брачный период

Сотрудники Управления госохотнадзора Минэкологии Подмосковья предупредили жителей региона о том, что у оленей в Подмосковье начинается брачный период. В этот период встреча с оленем в лесу может быть небезопасной, поскольку самцы частично теряют инстинкты, диктующие им избегать человека. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Ранее гон начался у подмосковных лосей, а сейчас к ним присоединяются и другие копытные. Во время гона самцы оленей начинают активно проявлять себя. Выражается это в том, что они издают громкие звуки, похожие на рев, бьют рогами о стволы деревьев.

В этот период встреча с оленем в лесу может быть небезопасной, поскольку самцы частично теряют инстинкты, диктующие им избегать человека, и рьяно охраняют свою территорию.

Поэтому специалисты рекомендуют избегать встречи с животными, особенно при выгуливании собак, поскольку собачий лай может стать фактором дополнительного раздражения.

Помимо этого, осенью нередки случаи обнаружения раненых самцов, пострадавших от столкновения с соперниками. Минэкологии предупреждает: если вы заметили раненого оленя или лося, приближаться к нему нельзя. Следует сообщить об этом в единую справочную службу 112, и специалисты примут меры для спасения животного. Также водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах, особенно в ночное время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.