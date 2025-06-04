Жителям Подмосковья рекомендовали повременить с купанием из-за холодной воды

С наступлением купального сезона работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приступили к патрулированию на водоемах. Профилактические рейды проводятся по всему Подмосковью, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника Московской областной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин рассказал, что в целях обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев на воде спасатели предупреждают жителей о запрете купания на несанкционированных пляжах и напоминают правила безопасного поведения на воде.

«Лето — пора школьных каникул и отпусков, и несмотря на то, что вода еще не прогрелась, на берегах водоемов уже есть отдыхающие. В ходе рейдов работники противопожарно-спасательной службы предупредили граждан, что купаться можно исключительно в оборудованных для этого местах, где отсутствуют знаки, запрещающие купание и выставлены посты спасателей», — рассказал замначальника госучреждения.

Игорь Сорокин добавил, что, тем не менее, спасатели рекомендуют пока не торопиться с купанием, так как вода еще холодная.

«В водоем лучше не заходить, пока вода не прогрелась, как минимум до 18 градусов. В настоящее время прогрелся только воздух, а вода остается холодной даже в верхних слоях водоемов. Нижние слои сильно холоднее. Температурные перепады приводят к спазмам, судорогам и, как следствие — к утоплению. Кроме этого, важно помнить, что перепады температур, когда, разогревшись на солнце, человек заходит в прохладную воду, могут негативно отразиться на организме, особенно если у человека имеются сердечно-сосудистые заболевания», — заключил Игорь Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.