Жителям Подмосковья разъяснили порядок установки шлагбаума во дворе

Жители многоквартирных домов в Подмосковье могут установить шлагбаум на придомовой территории при соблюдении установленной процедуры. Для этого требуется решение не менее двух третей собственников и согласование с местными властями, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Установка шлагбаума возможна, если придомовую территорию используют для парковки и сквозного проезда посторонние автомобили. Сначала необходимо определить статус земельного участка. Если земля находится в общей долевой собственности жильцов, решение принимают сами собственники. Если участок принадлежит муниципалитету, потребуется согласие местной администрации.

Далее проводится общее собрание собственников. За установку должны проголосовать не менее двух третей от общего числа владельцев квартир. Без достижения этого порога дальнейшая реализация проекта невозможна.

После этого разрабатывается технический проект с указанием схемы размещения ограждения. В простых случаях его можно подготовить самостоятельно, в сложных — с привлечением специализированной организации. Затем проект согласовывают с муниципальными и контрольными службами в порядке, установленном местными правовыми актами.

На заключительном этапе заключается договор с подрядчиком и выполняется монтаж оборудования. Шлагбаум обязательно подключают к диспетчерской службе либо оснащают системой автоматической разблокировки, чтобы обеспечить круглосуточный проезд экстренных служб.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.