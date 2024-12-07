сегодня в 12:15

Жителям Подмосковья разъяснили, как охотиться в регионе на законных основаниях

У охотника должен быть охотничий билет. Чтобы его получить, надо обратиться с заявлением и комплектом документов в ближайший территориальный отдел охотнадзора или в МФЦ. Также можно подать заявление в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг или на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Потом, чтобы охотиться на законных основаниях, потребуется получить разрешения на оружие и на добычу охотничьих ресурсов на определенной территории.

Охота в Московской области осуществляется на большинство традиционных видов пернатой и копытной дичи.

Управление государственного охотничьего контроля комитета лесного хозяйства Московской области осуществляет надзорную деятельность за охотничьими угодьями и хозяйствами, общая площадь которых в нашем регионе составляет более 4 млн га.

Большинство охотничьих угодий Подмосковья закреплены за Московским обществом охотников и рыболовов (МООиР) и рядом других общественных и частных организаций-охотопользователей, в том числе охотничье-рыболовное общество «Динамо», военно-охотничье общество.

Общедоступные охотничьи угодья в Подмосковье есть только на территориях трех городских округов: Щелково, Шатура и Солнечногорск.

На сегодняшний день в Московской области охота открыта на пернатую дичь, пушные виды животных, а также копытных животных, таких, как косуля, олень, лось и кабан.

Полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе переданные отдельные полномочия Российской Федерации, переданы 1 октября 2024 года комитету лесного хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.