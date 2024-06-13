Жителям Подмосковья расскажут об особенностях корпоративных закупок 20 июня

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20 июня в 15:00 в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Подмосковья состоится прямой эфир на тему: «Особенности осуществления корпоративных закупок в Московской области», сообщает пресс-служба ведомства.

Слушателям расскажут о: типовом положении о закупке Московской области; постановлении правительства Подмосковья от 19.08.2014 N 666/31.

Эфир проведет начальник отдела взаимодействия с заказчиками управления сопровождения корпоративных закупок ГКУ МО «РЦТ» Дмитрий Козлов.

Вопросы можно направить через платформу обратной связи до 19 июня. Инструкция размещена по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.