Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:25

В сентябре в школах и детсадах Истры пройдут две экоакции по сортировке отходов

В Подмосковье воспитанников образовательных учреждений продолжают приобщать к системе раздельного сбора отходов. Так, в сентябре две экологические акции пройдут в детских садах и школах городского округа Истра, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

12 сентября в детском саду «Снегирек» в поселке Снегири дети и их родители смогут сдать для переработки ненужные вещи и вторсырье.

Аналогичная акция также запланирована на 20 сентября в Православной школе «Рождество» в селе Рождествено.

В рамках экологических мероприятий для участников запланированы:

мастер-классы по сортировке вторсырья;

беседа о правилах сбора отходов в домашних условиях;

познавательный рассказ о вреде мусора для экологии;

общение на тему работы экопунктов в Подмосковье.

Организаторы акции расскажут дошкольникам о том, какие товары и предметы быта после переработки могут производить предприятия.

Все собранные бытовые отходы во время акций будут отправлены на переработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.