Жителям Подмосковья рассказали о защите от мошенников в сфере кредитования

В рамках онлайн-проекта «Перезвони сам» прошел вебинар на тему «Мошенничество в сфере микрофинансов: как не стать жертвой и защитить свои средства». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Эксперты рассказали, как можно проверить надежность финансовой организации кредитора, какие сведения должен содержать договор займа, а также дали рекомендации о том, как защитить свою недвижимость при оформлении документов.

Кроме этого, спикеры на реальных примерах обсудили наиболее распространенные виды мошенничества в сфере кредитования, а также объяснили, как вести себя, если человек уже попал в ловушку.

В онлайн-вебинаре приняли участие эксперты департамента информационных технологий и ГУ МВД России по городу Москве, а также представители Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, Московской нотариальной палаты и Банка России расскажут о самых распространенных способах мошенничества в сфере кредитования и микрофинансирования и поделятся способами защиты от них.

Онлайн-трансляция прошла в социальной сети и доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.