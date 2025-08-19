Жителям Подмосковья рассказали о том, как заботятся о бездомных животных

В Московской области продолжается работа по регулированию численности безнадзорных животных. В рамках программы ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат) с начала года 5905 собак были отловлены, стерилизованы и выпущены обратно в прежнюю среду обитания. Отличить таких животных можно по желтой бирке на ухе — если собака не имеет метки, жители могут сообщить о ней в круглосуточный колл-центр для организации отлова. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

После поступления в пункт временного содержания каждая собака проходит обязательный карантин, обработку от паразитов, вакцинацию, стерилизацию или кастрацию, а также чипирование. Ветеринарные специалисты оценивают поведение животного — если оно не проявляет агрессии, его возвращают на прежнее место обитания. В случае обнаружения чипа данные владельца проверяются, и ему сообщают, где можно забрать питомца.

Сообщить о бездомном животном можно по круглосуточному телефону горячей линии: 8(800)550-65-22. Узнать адрес ближайшей государственной ветеринарной клиники для регистрации и чипирования питомца можно по номеру: 8(495)668-01-25 и на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.