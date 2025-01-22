Жителям Подмосковья рассказали о существующих в регионе рыболовных клубах

Рыболовный клуб — отличное место для любителей рыбалки, где можно не только заниматься своим любимым хобби, но и общаться с единомышленниками, обмениваться опытом, получать новые и ценные знания. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, где в регионе можно порыбачить. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Подмосковье действует несколько таких объектов, одни из них: рыболовные клубы «Гжелка» и «Стрелецкий ручей» в Раменском округе. Они входят в реестр объектов агротуризма. Посетители смогут половить рыбу, отдохнуть с семьей и друзьями, насладиться вкуснейшими рыбными блюдами, посетить русскую баню.

Кроме того, клубы находятся в лесной зоне, поэтому прекрасная «природная атмосфера» и красивые фотографии — обеспечены.

Любителям рыбаловли рекомендуют придерживаться правил безопасности во время рыбалки, а также не ловить рыбу в непредназначенных для этого местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.