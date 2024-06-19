Жителям Подмосковья рассказали о случаях получения мошенниками доступа к госуслугам

Главное управление региональной безопасности Московской области сообщает, что мошенники осваивают новые схемы, с помощью которых могут получить доступ к вашему банковскому приложению или к учетной записи на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первый способ заключается в том, что мошенники выдают себя за сотрудников «Почты России» и сообщают о доставке посылки, за которую необходимо оплатить таможенный сбор. Чтобы отказаться от посылки, которую человек на самом деле не заказывал, злоумышленники просят сообщить код из SMS якобы для официального отказа в базах почты. Назвав код, жертва предоставляет доступ к своему банковскому приложению или к учетной записи на портале «Госуслуги» мошенникам.

Второй способ заключается в том, что мошенники массово звонят гражданам от лица сотрудников банка и пугают их якобы возникшей просрочкой по кредиту. Чтобы ее урегулировать, жертву просят назвать номер СНИЛС и SMS-код. Далее с этой информацией злоумышленники также получают доступ к госуслугам.

Получив доступ к банковскому приложению, мошенники могут украсть деньги или взять кредит, а доступ к Госуслугам позволит злоумышленникам украсть ваши персональные данные для последующего использования в своих целях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.