сегодня в 16:20

Жителям Подмосковья рассказали о штрафах за разведение костров в лесах

Московская область — регион с высокой антропогенной нагрузкой. Проблема лесных пожаров одна из актуальных для региона. За разведение костров в лесах жителям области могут грозить штрафы, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда в регионе ликвидировано 6 пожаров. Все они произошли по вине человека.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.

для физических лиц - от 15 до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - от 30 до 110 тыс. рублей;

для юридически - от 100 тыс. до 2 млн рублей.

возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.